Антимонопольщики предложили ужесточить требования к торговле бензином на бирже

Федеральная антимонопольная служба совместно с Центробанком и Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей разработала меры, которые должны защитить биржевые торги топливом от спекулянтов. Об этом сообщает 16 ноября РБК со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.

В частности, антимонопольщики предлагают установить повышенные ставки клирингового обеспечения (услуги посредников при переводе средств) и повышенные штрафы для продавцов, которые сами не являются производителями товара.

Также, по мнению ФАС, допускать к обслуживанию конечных клиентов нужно только полных членов биржи и членов секций, к которым предъявляются более высокие требования к финансовому состоянию и к деловой репутации. Еще одной мерой могут стать санкции за отмену сделки «по обоюдному согласию», попадающей в расчет цены.

Банк России, в свою очередь, активизирует мониторинг операций трейдеров и других участников торгов Петербургской биржи на рынке нефтепродуктов и других товаров на предмет возможного манипулирования ценами на товары.

Ранее правительство и представители российских нефтяных компаний договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на июньском уровне до конца года.