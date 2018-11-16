Аркадий Ротенберг обменял спортивный недострой на Бычьем острове на земли Минобороны в Москве

Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» обменял недостроенный спортивно-гостиничный комплекс на Бычьем острове на два участка Минобороны в Москве. Вместо спортсменов в Петроградском районе, предположительно, разместится кадетский корпус.

О подробностях сделки 16 ноября пишет РБК, уход с Бычьего острова «Фонтанке» подтвердили представители Аркадия Ротенберга, которому принадлежит «Явара-Нева». По их словам, сделка произошла еще 9 октября, но для бизнесмена договор мены — это «не коммерческая история». По данным собеседников, близких к сделке, теперь на Бычьем острове, который перешел Минобороны, должен разместиться кадетский корпус.

Еще в январе «Фонтанка» писала о том, что Аркадий Ротенберг потерял интерес к находящемуся по соседству Безымянному острову, который предполагалось использовать для расширения спортивного комплекса. Тогда же представители бизнесмена сообщили, что строительство на Бычьем острове «приостановлено в связи с уточнением концепции использования». Еще до этого банкротом был признан генподрядчик — компания «Ареал-С». На момент заморозки работ готовность объекта оценивалась в 80 – 90%.

Бычий остров в 2005 году был отдан «Явара-Нева» в аренду на 49 лет. Выделялась земля под создание спортивно-развлекательного центра и яхт-клуба, однако работы начались только в 2013-м. За это клуб «Явара-Нева» перечислил в бюджет города порядка 10 млн долларов. Строительство должно было закончиться в 2015 году, но сдача комплекса задержалась из-за необходимости укрепить береговую линию. Планировалось, что помимо клуба по дзюдо на 10 татами и 1,5 тысячи зрителей там расположатся яхт-клуб на 40 судов и несколько вип-коттеджей с японскими садиками во дворе. Общий объем вложений оценивался в 3,5 млрд рублей.