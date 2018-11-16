В Подмосковье задержали бойца ММА Бизона. Его вместе с напарником подозревают в вооруженном разбое

По подозрению в разбое сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух мужчин, 25 и 28 лет, в подмосковном Домодедово. Одним из задержанных оказался боец ММА Евгений Гонтарев по прозвищу Бизон.

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Об этом 16 ноября сообщает «Дождь» со ссылкой на телеканал РБК.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, двое в камуфляжной форме на парковке в селе Ям подошли к приезжему из Челябинска. Пригрозив мужчине оружием, агрессоры присвоили его автомобиль, 30 тысяч рублей, три мобильных телефона и золотую цепочку. Ущерб жертва оценила в 1,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». При обысках по месту жительства фигурантов полицейские изъяли три комплекта камуфляжной формы, страйкбольный автомат Калашникова и два похищенных телефона.

Гонтарев провел в ММА 10 боев, в которых одержал три победы. Последний раз он выходил на ринг в мае 2018 года и проиграл Махачу Хваджаеву.