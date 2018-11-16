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Общество
16.11.2018 14:23
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Конституционный суд РФ уточнит, когда не поздно наказать почтовика за потерю посылки

Курьерская фирма с филиалами по всей России через Конституционный суд (КС РФ) ищет конкретики в законе. Почтовики не понимают, когда имеют дело с потребителем, и просят уточнить, как скоро могут безнаказанно забыть про недоставленные товары.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 16 ноября КС в открытом заседании рассмотрел норму Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает срок давности привлечения к ответственности. Поводом стала жалоба оператора почтовой связи «СПСР-Экспресс». Роскомнадзор неоднократно привлекал его к ответственности за несвоевременную доставку, а то и вовсе потерю посылок. За подобное фирме вменяют нарушение лицензионного законодательства, срок давности по которому – 3 месяца.

Однако в 2017 году очередной штраф в 30 тысяч назначили спустя год после нарушения. В судах объяснили, что отодвинуть срок давности позволяют задетые права потребителя, которые за 3 месяца не защитишь.

«У нас порядка 500 тысяч почтовых отправлений ежемесячно. Понятно, что при таком объеме нарушение сроков и потери посылок есть, – говорит представитель "СПСР-Экспресс" Сергей Айдинов. – Неконституционность и правовую неопределённость видим в диспозиции: речь идет о лицензионных требованиях, а если появляется потребитель, то сразу – год, про который в статье не сказано».

Сами разобрать статус клиента операторы, принимая посылку, не могут. Соответственно, непонятно, сколько ждать ответственности в случае потерь и проволочек.

Представитель Роскомнадзора парировал, что при почтовых отправлениях всегда указывают реквизиты, а напомнить себе, кто такой потребитель товаров и услуг, можно, перечитав соответствующий закон.

Представители стороны, принявшей и подписавшей спорную норму, никаких неопределённостей не увидели: если нарушил права потребителей, то и отвечать будешь уже по этому закону.

Решающее слово остаётся за Конституционным судом, который примет решение в закрытом режиме.

«СПСР-Экспресс» на своём сайте называет себя экспертом логистических решений. Компания более 15 лет реализует проекты в области почтовых услуг, экспресс-доставки и складской логистики. Зона географического покрытия – свыше 6000 населенных пунктов и международное направление. Интернет-пользователи в отзывах об операторе пишут: «Хатико ждал, и ты подождёшь».

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