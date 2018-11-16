Электроснабжение в центре Петербурга восстановлено по резервной схеме

Свет вернулся в дома и офисы Адмиралтейского района Петербурга. Около двух часов дня электроснабжение восстановлено по резервной схеме с помощью дизель-генераторных установок.

Об этом «Фонтанке» сообщили в «Ленэнерго» 16 ноября. Как только неисправность на Автовской ТЭЦ ТГК-1 будет устранена, дома вернут на обычную схему.

Напомним, в пятницу днём сразу несколько кварталов Адмиралтейского района остались без электричества.