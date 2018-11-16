Сотрудники «Аэрофлота» переходят на Nokia3310. Им запретили смартфоны

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев запретил подчиненным пользоваться смартфонами в офисах. Так компания борется с утечками служебной информации.

Подписанный Савельевым приказ называется «Об использовании мобильных телефонов и иных устройств, позволяющих производить аудиозапись и видео- и/или фотосъемку». Судя по тексту документа, он призван упорядочить использование техники и обеспечить режим конфиденциальности на рабочих местах. Приказ прямо запрещает работникам использовать мобильники с дополнительными функциями. Под исключение попадают некоторые должности.

За нарушение приказа сотрудники будут наказаны. Следить поручено руководителям подразделений и первому заместителю гендиректора по производству.

«При выявлении нарушений требований приказа принимать необходимые меры по привлечению виновных работников к дисциплинарной ответственности», – говорится в документе.

Приказ Савельева опубликован 16 ноября в твиттере журналиста Мити Алешковского. «Аэрофлот» подтвердил его подлинность.

«Он подготовлен в рамках законодательства Российской Федерации, и его цель – обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием, – уточнили в пресс-службе перевозчика. – Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения».

О запрете на мобильную связь в приказе не говорится, поэтому сотрудникам «Аэрофлота» придется подумать о смене гаджетов. Кнопочные телефоны устаревших моделей, без камер, возможно, вернутся в моду.

Перевозчик не стал пионером в защите служебной информации. Смартфоны перед офисом сдают и сотрудники других крупных корпораций, в частности «Роснефти» и «Лукойла».