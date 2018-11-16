Песков назвал вопиющей ситуацию с поедающим крабов в колонии Цеповязом

«Вопиющей» и «отвратительной» назвал ситуацию, когда осужденный член банды Цапков поедает деликатесы в колонии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

16 ноября журналисты вновь попросили представителя Кремля прокомментировать этот громкий скандал. На этот раз у чиновника спросили, есть ли у него «человеческое отношение» к истории с Вячеславом Цеповязом.

«Это вопиющая ситуация. Здесь не может быть второй точки зрения. Вопиющая и отвратительная ситуация. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе ситуации и принимает меры для недопущения подобных ситуаций», — ответил Песков, слова которого приводит РБК.

Ранее Генпрокуратура заявила, что осужденный на длительный срок сподручный Цапка ежемесячно получал продуктовые посылки на сумму до 60 тысяч рублей. Ему передавали тяжелые сумки с конфетами, колбасами, сыром, крабами, сырой курятиной и т. д.

Сам Цеповяз до этого опроверг привилегии в колонии, а наделавшие шуму снимки назвал подделкой.

Дмитрия Пескова впервые спросили про скандал 7 ноября.

«Пока мы не ознакомились [со снимками], – заявил он тогда. – В любом случае подобные публикации, наверное, должны быть предметом для интереса соответствующих ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний. Это их компетенция».