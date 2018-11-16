Песков назвал вопиющей ситуацию с поедающим крабов в колонии Цеповязом
«Вопиющей» и «отвратительной» назвал ситуацию, когда осужденный член банды Цапков поедает деликатесы в колонии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
16 ноября журналисты вновь попросили представителя Кремля прокомментировать этот громкий скандал. На этот раз у чиновника спросили, есть ли у него «человеческое отношение» к истории с Вячеславом Цеповязом.
«Это вопиющая ситуация. Здесь не может быть второй точки зрения. Вопиющая и отвратительная ситуация. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе ситуации и принимает меры для недопущения подобных ситуаций», — ответил Песков, слова которого приводит РБК.
Ранее Генпрокуратура заявила, что осужденный на длительный срок сподручный Цапка ежемесячно получал продуктовые посылки на сумму до 60 тысяч рублей. Ему передавали тяжелые сумки с конфетами, колбасами, сыром, крабами, сырой курятиной и т. д.
Сам Цеповяз до этого опроверг привилегии в колонии, а наделавшие шуму снимки назвал подделкой.
Дмитрия Пескова впервые спросили про скандал 7 ноября.
«Пока мы не ознакомились [со снимками], – заявил он тогда. – В любом случае подобные публикации, наверное, должны быть предметом для интереса соответствующих ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний. Это их компетенция».
Справка:
Напомним, около двух недель назад в прессе появились снимки из колонии №3 в Амурской области: на них Цеповяз ест красную икру, крабов, жарит шашлыки. СК усмотрел в такой лояльности сотрудников колонии превышение должностных полномочий.
После скандала Цеповяза поместили в штрафной изолятор, там он пробыл до 12 ноября. При этом осужденный назвал компроментирующие его фотографии фальсификацией. Он назвал их происками бывшей жены, с которой сейчас делит имущество. Защитники экс-супруги считают «ерундой» версию о ее заинтересованности в публикации фото.
Цеповяз был сообщником главаря преступной «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская в Краснодарском крае 12 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Глава группировки Сергей Цапок получил пожизненный срок. Позднее он умер в СИЗО от сердечной недостаточности.