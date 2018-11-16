18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +7
$ 65.99р
74.90р
14:32 16.11.2018
Расширенный поиск

Общество
16.11.2018 14:05
Печать

Правительство взялось за борьбу с ожирением. В России могут подорожать «вредные продукты»

Совет при правительстве РФ предложил повысить налоги на вредные для здоровья товары, а на полезные, наоборот, снизить. Эксперты подготовили поправки к нацпроекту «Демография», которые включают поднятие акцизов на алкоголь, табачные изделия, колбасы, соленые закуски и сладкую газировку. Об этом 16 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Повысить среднюю продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году «невозможно без принятия доказавших свою эффективность мер в сфере общественного здоровья», считают эксперты. 

Для алкоголя вырастут акцизы и минимальные цены, будет повышен возраст продажи спиртного до 21 года, а также будет ограничена открытая выкладка такого товара. В вопросе сокращения табакокурения предлагают ввести полный запрет рекламы, повысить акцизы и сократить точки продаж. «Сложно ожидать достижения заявленных результатов в условиях заморозки акцизов на алкогольную продукцию и низких акцизов на табачную продукцию», – резюмируют эксперты. 

Особое внимание предлагают уделить «эпидемии ожирения», в рамках которой газировка может подорожать на 20%, на столько же вырастут акцизы на колбасу, сосиски и бекон. 

С другой стороны, экспертный совет считает, что необходимо стимулировать россиян покупать полезные продукты, например оливковое масло, рыбу и орехи, путем снижения или даже отмены НДС.

Напомним, ранее в СМИ уже сообщали о возможном подорожании газировки, однако не было информации о широком списке товаров, которые могут подорожать.

В качестве примера авторы предложений к национальному проекту «Демография» приводят Финляндию, которая регулирует продажу вредных товаров и поощряет потребление полезных для здоровья продуктов. «В результате за три десятка лет им удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 80% и повысить ожидаемую продолжительность жизни на 13 лет», – рассказал руководитель рабочей группы Сергей Рыбальченко.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
16.11.2018 12:36

«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Транспорт России 2018»

12-я Международная выставка «Транспорт России» пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 20 по 22 ноября 2018 года. Холдинг представит проекты по модернизации аэронавигационной системы.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
16.11.2018 10:36

Сайт «Петербургской Недвижимости» признали лучшим

«Петербургская Недвижимость» второй год подряд занимает первое место в номинации «Лучший сайт агентства недвижимости по продаже новостроек» на престижной отраслевой премии WEB-Realtor.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 19:00

Квартира недели в ГК «Лидер Групп»

Сегодня мы покажем европланировку площадью 41,87 кв.м. – хорошее решение для семьи из двух человек.
Компания Л1
15.11.2018 17:22

ЖК «Маршал» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в «АК Барс» Банке на квартиры в ЖК «Маршал» и строящиеся корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
15.11.2018 16:18

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «Альфа-Банк» и ПАО «Бинбанк»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 16:09

Аэрофлот завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В аэропорта Шереметьево

В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.
ПАО «Группа ЛСР»
15.11.2018 14:30

Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

Комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK, который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга вблизи Пулковского парка, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.
Setl Group
15.11.2018 12:47

Setl Group признали самой надежной компанией

«Деловой Петербург» составил Рейтинг строительных компаний-2018. В номинации «Самая надежная компания по версии брокеров» первое место присуждено Setl Group.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
15.11.2018 11:29

«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов в Хабаровск до трех раз в неделю

В зимнее расписание авиакомпании добавились рейсы по пятницам и воскресеньям.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 11:02

Осенний «LENINGRAD»

Осенним утром так приятно гулять по тропинкам живописного парка, вдыхая аромат хвойных деревьев. Смотрите, как много причудливых шишек разбросано под ногами. Осыпавшиеся иголки устилают дорожки мягким ковром, а по деревьям снуют забавные белки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
15.11.2018 11:00

Где найти «Город тысячи чудес»? ТРК «Питер Радуга» удивит покупателей

С 1 декабря по 6 января крупный торгово-развлекательный комплекс на юге Санкт-Петербурга – «Питер Радуга» - превратится в «Город тысячи чудес».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 10:36

«Победа» награждена премией за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в рамках 16-го международного форума «Крылья будущего» получила премию за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG, учрежденную компанией-производителем Boeing.