Правительство взялось за борьбу с ожирением. В России могут подорожать «вредные продукты»

Совет при правительстве РФ предложил повысить налоги на вредные для здоровья товары, а на полезные, наоборот, снизить. Эксперты подготовили поправки к нацпроекту «Демография», которые включают поднятие акцизов на алкоголь, табачные изделия, колбасы, соленые закуски и сладкую газировку. Об этом 16 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Повысить среднюю продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году «невозможно без принятия доказавших свою эффективность мер в сфере общественного здоровья», считают эксперты.

Для алкоголя вырастут акцизы и минимальные цены, будет повышен возраст продажи спиртного до 21 года, а также будет ограничена открытая выкладка такого товара. В вопросе сокращения табакокурения предлагают ввести полный запрет рекламы, повысить акцизы и сократить точки продаж. «Сложно ожидать достижения заявленных результатов в условиях заморозки акцизов на алкогольную продукцию и низких акцизов на табачную продукцию», – резюмируют эксперты.

Особое внимание предлагают уделить «эпидемии ожирения», в рамках которой газировка может подорожать на 20%, на столько же вырастут акцизы на колбасу, сосиски и бекон.

С другой стороны, экспертный совет считает, что необходимо стимулировать россиян покупать полезные продукты, например оливковое масло, рыбу и орехи, путем снижения или даже отмены НДС.

Напомним, ранее в СМИ уже сообщали о возможном подорожании газировки, однако не было информации о широком списке товаров, которые могут подорожать.

В качестве примера авторы предложений к национальному проекту «Демография» приводят Финляндию, которая регулирует продажу вредных товаров и поощряет потребление полезных для здоровья продуктов. «В результате за три десятка лет им удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 80% и повысить ожидаемую продолжительность жизни на 13 лет», – рассказал руководитель рабочей группы Сергей Рыбальченко.