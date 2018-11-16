Сенатор Клишас: Новый закон о контроле спутникового Интернета нужен для национальной безопасности РФ

Соавтор нового законопроекта по контролю государства над ввозом оборудования для систем спутниковой связи, сенатор Андрей Клишас, заявил 16 ноября «Фонтанке», что документ необходим «исключительно для безопасности».

«Речь идет исключительно о предотвращении возможных угроз национальной безопасности путем совершенствования действующего механизма ввоза на территорию России спутникового оборудования и станций. Инициатива не направлена на борьбу с какими бы то ни было отдельно взятыми зарубежными компаниями (OneWeb, StarLink, TeleSat и др.), о которых сейчас говорится в СМИ», – сказал член Совета Федерации.

Законопроект, меняющий ФЗ «О связи», был внесён в Госдуму сенаторами Людмилой Боковой, Владимиром Джабаровым, Игорем Морозовым и Андреем Клишасом в минувший вторник. В частности, он запрещает ввоз в Россию оборудования для подвижной и фиксированной спутниковой связи и абонентских наземных станций компаниям, которые не имеют «лицензии на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи».

По словам Клишаса, законопроект позволит государству «создать прозрачный и понятный механизм ввоза и использования такого оборудования на территории страны», будет «содействовать формированию благоприятных условий для здоровой конкуренции, которая будет ограничивать рост доли серого рынка с участием иностранных сервис-провайдеров».

В конце октября стало известно, что совместный проект Роскосмоса с американской компанией OneWeb по запуску спутников для широкополосного доступа в Интернет в любой точке мира оказался под угрозой срыва из-за позиции ФСБ. После этого официальный представитель американской компании заявил «Фонтанке», что OneWeb готова уступить контрольный пакет акций в совместном предприятии российской стороне. Окончательное решение о судьбе OneWeb в России может быть принято руководством страны до конца года.

«Что касается совместных проектов Роскосмоса с иностранными компаниями, то мы поддерживаем любое взаимовыгодное сотрудничество, не нарушающее интересы обеих сторон», – уточнил сенатор Андрей Клишас. Об отношении к новому законопроекту экспертов телекоммуникационного рынка и операторов спутниковой связи читайте в ближайшее время на «Фонтанке».