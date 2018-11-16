В Адмиралтейском районе несколько кварталов остались без электричества

Часть Адмиралтейского района Петербурга осталась без электричества днём 16 ноября. На проблемы с электроэнергией «Фонтанке» пожаловались сразу несколько читателей. По данным издания, света нет в районе набережной Обводного канала (например, обесточен «Красный треугольник»), в районе станции метро «Фрунзенская» (адреса по Московскому проспекту).

– Причиной отключения потребителей является технологическое нарушение на объекте смежной генерирующей организации. В настоящее время в район направлены дизель-генераторные установки, диспетчеры «Ленэнерго» организовывают резервные схемы, – рассказали «Фонтанке» в компании.

По данным «Ленэнерго», отключение, предположительно, произошло на Автовской ТЭЦ.