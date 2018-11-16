Ремонт превратил подземный переход на Невском проспекте в жуткое зрелище. Подрядчик должен был закончить работы вчера

Компания «РСО №16», которая ведет ремонт подземного пешеходного перехода на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы, согласно госконтракту на 22 млн рублей, должна была закончить эти работы 15 ноября.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Подрядчик постарается отремонтировать переход к концу месяца, но уверенности и в этом сроке нет. Об этом 16 ноября «Фонтанке» рассказал ответственный за объект сотрудник «РСО №16» Андрей Волков. «Немножко продлили работы, пока точно не могу сказать, на сколько. Постараемся закончить к концу месяца. В чем причина? Сложность производства, сложность поставки материала. Как этот момент был урегулирован с заказчиком, комментировать не готов», – сообщил Волков. В СПб ГКУ «Мостотрест», который выступает заказчиком ремонта перехода, официально прокомментировать ситуацию пообещали на следующей неделе.

Тем временем, сам подземный переход выглядит как постапокалиптическая декорация: туристам и петербуржцам приходится идти мимо голых бетонных стен, часть из которых прикрыта помятыми листами металла. На вопрос корреспондента «Фонтанки»: «Почему один из главных городских переходов, которым пользуются сотни туристов ежедневно, выглядит так жутко, и почему нельзя было установить на стенах временные баннеры?» в телефонной беседе сотрудник «Мостотреста» ответил, что все работы проводятся в соответствии с нормативами.

Своеобразный флешмоб «ремонтной непрезентабельности» невольно поддержал и городской метрополитен. На входе в станцию «Гостиный двор» планово поменяли турникеты. В проходе пропускных устройств положили доски, которые быстро испачкались под ботинками горожан. Как пояснили в пресс-службе «Метрополитена», в рамках замены турникетов вскрываются гранитные полы и укладывается новый гранит: настилы необходимы для защиты новых плит на время высыхания укладочного раствора. «Учитывая большой пассажиропоток, выбранные временные настилы используются в связи с хорошей износостойкостью», – рассказали в ГУП «Метрополитен».