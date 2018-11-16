У заправки в Кронштадте случайно нашли полтонны тротила. Забытые военными бомбы ждали вывоза два дня

Восемь глубинных мин нашли на территории бывшего военного склада на Кронштадтском шоссе в Петербурге. Несмотря на опасное соседство с автозаправкой, вывезли бомбы спустя двое суток после обнаружения.

Как рассказал «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, 16 ноября в 10.36 группа разминирования Западного военного округа вывезла из Кронштадта восемь реактивных глубинных бомб. Боеприпасы содержали 490 килограммов тротила.

Мины нашли случайно 14 ноября на территории бывшего склада Ленинградской военно-морской базы. К ней на Кронштадтском шоссе прилегает заправка ПТК. Согласно официальным сведениям, склад освободили от взрывоопасных объектов ещё в 2006 году. Сейчас на этом месте расположен заброшенный военный городок.