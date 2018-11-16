Италия отказала в экстрадиции петербургского бизнесмена Игоря Тупальского. В России высок риск бесчеловечного обращения с обвиняемым

Апелляционный суд Венеции отказал российской стороне в экстрадиции петербургского бизнесмена Игоря Тупальского. Запрос через министра юстиции Италии направляла Генпрокуратура в рамках уголовного дела о заказном убийстве.

Как сообщил «Фонтанке» 16 ноября адвокат Иван Колосов, итальянский суд усомнился, что в России возможно объективное и беспристрастное уголовное преследование Тупальского, а также имеется высокий риск бесчеловечного и жестокого обращения с обвиняемым.

«Это противоречит законодательству Италии и Европейской конвенции по правам человека», – уточнил защитник.

Апелляционный суд Венеции не углублялся в доказательства, а изучал лишь процессуальные нарушения предварительного следствия.

По словам Краснова, решение об отказе в экстрадиции вынесено 17 сентября. В настоящее время оно вступило в силу, так как никем не оспаривалось.

Бывший глава группы компаний «Размах» Игорь Тупальский был задержан в Италии и помещен под стражу на четыре месяца. В июне 2018 года апелляционный суд Венеции начал рассматривать запрос об экстрадиции и изменил Тупальскому меру пресечения на домашний арест. При отказе в экстрадиции бизнесмен был полностью освобожден. Где он находится в настоящее время, неизвестно.

Тупальского обвиняют в организации убийства предпринимательницы Оксаны Ледневой. Ее расстреляли в июле 2005 года. Ленинградский областной суд четыре раза пытался рассмотреть дело бизнесмена. Последний процесс приостановлен в ноябре 2014 года после того, как Тупальский скрылся. Его объявили в розыск и заочно арестовали.