Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено

Технические работы на перегоне Осеченка – Спирово ОЖД в Тверской области сказались на движении составов дальнего следования 16 ноября.

Как «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, выбившиеся из графика поезда, курсирующие между двумя российскими столицами, «в основной массе» прибыли с опозданием в 10 – 15 минут. Сколько точно составов выбилось из графиика, путейцы уточнить не смогли, отметив лишь, что больше всего опоздали ночные рейсы.

По данным тверских СМИ, около населенного пункта Осеченка приходил ремонт моста, что заставило поезда задержаться в пути.