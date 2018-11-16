Двоих алтайских полицейских уволили за избиение мужчины на костылях

Двое сотрудников алтайской полиции уволены после публикации ролика, в котором стражи правопорядка применяют физическую силу к мужчине на костылях. Об этом сообщается 16 ноября на официальном сайте краевого управления МВД.

В отношении сотрудников ОМВД по Локтевскому району была проведена служебная проверка, которая установила, что двое избивавших инвалида «порочат честь и достоинство сотрудника внутренних органов». Третий полицейский, который, судя по всему, во время действий своих коллег находился в машине, получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Начальник наказанных и пять вышестоящих руководителей получили выговоры.

Видео, в котором двое алтайских полицейских избивают на дороге мужчину на костылях, было опубликовано 14 ноября. Роликом поделился и Следственный комитет России.