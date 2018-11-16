Происшествия
Двоих алтайских полицейских уволили за избиение мужчины на костылях
Двое сотрудников алтайской полиции уволены после публикации ролика, в котором стражи правопорядка применяют физическую силу к мужчине на костылях. Об этом сообщается 16 ноября на официальном сайте краевого управления МВД.
В отношении сотрудников ОМВД по Локтевскому району была проведена служебная проверка, которая установила, что двое избивавших инвалида «порочат честь и достоинство сотрудника внутренних органов». Третий полицейский, который, судя по всему, во время действий своих коллег находился в машине, получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Начальник наказанных и пять вышестоящих руководителей получили выговоры.
Видео, в котором двое алтайских полицейских избивают на дороге мужчину на костылях, было опубликовано 14 ноября. Роликом поделился и Следственный комитет России.
Следователи в Алтайском крае проведут проверку по размещенному в сети видео избиения полицейскими мужчины с костылями.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 ноября 2018 г.
Автор видео указал, что оно снято в г. Горняке. По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции pic.twitter.com/2bRMzk85AT