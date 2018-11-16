За замену «счастья» на «смерть» пермский художник заплатит 15 тысяч

Мировой судья оштрафовал уличного художника Алексея Илькаева (Sad Face) за то, что он заменил одно слово в арт-объекте «Счастье не за горами» в Перми. Вместо «счастья» Илькаев написал «смерть». О решении суда РБК 16 ноября рассказал адвокат Сергей Калкатин.

По его словам, Илькаеву назначен штраф в 15 тысяч рублей «за вандализм». При этом в администрации Перми ранее оценили ущерб в 45 тыс. рублей. Сам художник говорил, что не нарушал закон, а только «творчески переосмыслил арт-объект». Илькаев таким образом хотел привлечь внимание к «скоротечности жизни».

Адвокат Сергей Калкатин уточнил, что решением суда защита удовлетворена. «Мой подзащитный не привлечен к уголовной ответственности. В целом мы удовлетворены судебным решением, поэтому жалобу подавать не планируем», — заявил он РБК. И подчеркнул, что Илькаев уже возместил весь нанесенный ущерб.

Напомним, слово «счастье» на «смерть» в текстовом арт-объекте «Счастье не за горами» на набережной Камы в Перми заменили в ночь на 11 октября. Полиция возбудила дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК). Сейчас арт-объект демонтирован, власти обещали его восстановить.