«Вести-Крым» связали свидетелей Иеговы с украинскими спецслужбами

Обыски в 30 домах членов запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» провели сотрудники ФСБ в Крыму.

Как сообщают 16 ноября «Вести.Крым», мероприятия проводились в городе Джанкое. По данным телеканала, члены секты могли иметь тесные связи с украинскими спецслужбами. Координировалась деятельность группировки якобы из Харькова. Сотрудники ФСБ также нанесли визит лидеру организации «Свидетели Иеговы — Сиваш» Сергею Филатову.

В 2017 году Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещённых в России организаций. Позже сообщество подготовило апелляцию на решение Верховного суда о ликвидации их централизованной организации и 395 местных отделений в России, но проиграла. Также суд обратил имущество «Свидетелей Иеговы» в доход государства. В Петербурге в пользу государства отошло 10 гектаров территории с имущественным комплексом в Солнечном. В августе 2018 года более 200 «свидетелей Иеговы» из России попросили убежища в Финляндии, однако принимать их там не торопятся.