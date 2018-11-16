Попавший под поезд в Лисьем Носу подросток умер, не приходя в сознание

Один из подростков, попавший под поезд в Лисьем Носу, умер в больнице им. Раухфуса. Об этом «Фонтанке» 16 ноября сообщили в аппарате детского уполномоченного в Петербурге.

«Сегодня утром, не приходя в сознание, в ДГБ №19 умер 12-летний подросток, получивший наиболее тяжелые травмы в результате несчастного случая на железнодорожных путях у станции Лисий Нос. Приносим соболезнования семье погибшего», – отметили помощники Светланы Агапитовой.

По факту ДТП накануне было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Напомним, несчастье произошло утром 14 ноября. Двое подростков, 2006 и 2007 годов рождения, пересекали железнодорожные пути в неположенном месте и были сбиты составом. В больницу их доставили в крайне тяжелом состоянии.