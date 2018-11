Выходные в Финляндии, 17 - 18 ноября: «Кубок Карьяла» в разгаре, Рождество не за горами

В эти выходные в Финляндии откроют рождественский сезон, в столице пройдет театральный фестиваль, а любители хоккея смогут поболеть за «Локомотив» или за «Йокерит» на их матче.

Santa Claus Village, Visit Finland

В субботу, 17 ноября, на юге Финляндии будет солнечно и до плюс шести градусов Цельсия, в северных районах пройдут дожди. В воскресенье температура выше нуля сохранится лишь на юго-востоке страны, там же возможны и осадки. В других регионах Суоми ожидается от нуля до минус пяти градусов.

Хельсинки до 18 ноября будет принимать международный театральный фестиваль Baltic Circle. В столице пройдут спектакли, перформансы и лекции. В выходные, например, можно увидеть постановку Катарины Нумминен Asu (A Rhyme for the Stage), в своей работе обращающейся к теме одевания и раздевания в жизни и на сцене. Также будет показана сольная работа австралийской танцовщицы и хореографа Анжелы Го Uncanny Valley Girl.

В рамках фестиваля Baltic Circle в музее современного искусства ЭММА до 25 ноября представлена интерактивная инсталляция Кейт Макинтош Worktable. Зрители смогут лично поучаствовать в создании перформанса, получив необходимые инструменты в музее. Сделать это можно в выходные с 12 до 17 часов, оплатив лишь входной билет (12 евро).

В культурном центре "Кабельный завод" начались выступления «Зимнего цирка» с шоу «Любовь», в котором принимают участие клоуны, жонглеры, акробаты и танцоры. В эту субботу на представления можно попасть в 13 и 17 часов, в воскресенье – в 15:00. Билеты стоят от 25 евро.

В субботу на "Хартвал-арене" выступят финский рок-музыкант Яркко Ахола и молодой оперный исполнитель Валттери Торикка. В программе концерта Show must go on прозвучат самые известные оперные арии. Билеты стоят от 39 евро.

В воскресенье на "Хартвал-арене" в рамках турнира «Кубок Карьяла» встретятся хоккеисты хельсинкского клуба «Йокерит» и ярославского «Локомотива». Билеты на матч КХЛ стоят от 17,50 евро.

В субботу в художественном музее Синебрюхова пройдёт концерт латиноамериканской музыки с участием студентов Хельсинкской консерватории. Начало в 15:00, оплачивается только входной билет в музей.

В Хамине в воскресенье можно попасть на бесплатный концерт городского оркестра. Выступление, посвященное столетию Вооруженных сил Финляндии, состоится в 15:00 по адресу: Kadettikoulunkatu 6.

17 ноября в Рованиеми Йоулупукки откроет рождественский сезон. Праздничная церемония начнется в 16:00 в деревне Санта-Клауса.

С наступлением рождественского сезона можно уже и выбирать подарки. С 16 по 18 ноября в Тампере пройдет одна из крупнейших в Европе ярмарок изделий ручной работы, которыми в праздники можно порадовать близких. В выставочном центре Тампере будут представлены одежда, аксессуары, украшения, предметы интерьера, а также разнообразные материалы для рукоделия. Входной билет стоит от 11 евро.

Главный зимний праздник ждут и в Эстонии. 17 ноября в Таллине, на Ратушной площади, открывается рождественская ярмарка. До 6 января торговцы будут продавать с лотков подарки и сувениры, угощать традиционными блюдами и напитками: кровяной колбасой, квашеной капустой, имбирными пряниками и глинтвейном. Ёлку на площади уже установили.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"