Новогодняя ярмарка эксклюзивных подарков в ТРК «Питер Радуга»

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

Чем порадовать себя и своих близких в преддверии Нового года? Конечно, походом на новогоднюю ярмарку. Ароматные угощения, гирлянды мерцающих праздничных огней, запахи мандаринов и новогодней елки – ах, как бьется сердце в ожидании чудес!

С 1 декабря по 6 января в ТРК «Питер Радуга» превратится в «Город тысячи чудес», а центральный атриум ТРК встретит гостей мириадами огней, иллюминацией, праздничной красавицей-елкой и шумной ярмаркой эксклюзивных новогодних подарков.

Всех гостей ярмарки ждут необычные изделия народного промысла, гастрономические изыски со всей России, уникальные елочные украшения ручной работы, ароматная выпечка с новогодней тематикой и большой ассортимент шоколада восхитительного вкуса и высокого качества.

Так как самым главным для ТРК «Питер Радуга» всегда остается максимальная забота о каждом посетителе, Администрация комплекса приготовила для всех гостей приятный сюрприз – бесплатную упаковку подарков.

И помните – чудеса ближе, чем кажется!

Вся информация о «Городе тысячи чудес» на сайте ТРК «Питер Радуга» и в социальных сетях.