"Фонтанка" запускает почтовую рассылку

"Фонтанка" позаботилась о самых занятых читателях и объявляет подписку на ежедневную почтовую рассылку. Те, кто подписался, будут получать одно письмо вечером каждого буднего дня – в нем будут наиболее важные и интересные наши материалы.

Для того, чтобы подписаться, перейдите на страницу рассылки и введите ваш почтовый адрес в форму. Если вы уже зарегистрированы в нашей системе комментирования или в системе автоматической продажи рекламы, то на странице редактирования профиля можете поставить галочку "Подписаться на рассылку".

Не забудьте настроить отдельную папку в вашем почтовом клиенте, чтобы точно не потерять наши письма. Вы сможете прочитать их, когда у вас будет свободная минута, а не тогда, когда мы вам их пришлем.