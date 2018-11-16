ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники ТРК «Питер Радуга» готовится удивлять гостей как никогда ранее.

Команда ТРК совместно с талантливыми Питерскими художниками и высококлассными техническими специалистами готовит инновационное светомузыкальное шоу, которое еще не было реализовано ни одним торговым комплексом в России.

Ежедневно, с 21 декабря по 6 января, с 21 часа комплекс будет превращаться в сказочный мир света, цвета и музыки.

И это лишь часть новогодней программы. Всех гостей ТРК «Питер Радуга» ждут авторские декорации «Города тысячи чудес», детские утренники с участием актеров театра «кот Вильям», эксклюзивная новогодняя ярмарка, «Радио Города тысячи чудес», а также торжественное шествие Деда Мороза и его сказочной свиты!

Спеши увидеть это лично!

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