Правительство двумя миллиардами рублей поддержит попавшие под санкции компании Дерипаски

Росгвардия получит 2 млрд рублей от правительства из резервного фонда на закупку шести сотен новых авто. Единственный поставщик — компании, подконтрольные попавшему под американские санкции миллиардеру Олегу Дерипаске.

Контракты, как говорится в опубликованном 16 ноября постановлении правительства, будут заключены с единственными поставщиками, закупать собираются технику производства автомобильного завода «Урал» и ПАО «Арзамасский машиностроительный завод».

«Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями, и решить ряд задач, связанных с безопасностью страны», – считают в правительстве.

Как писала «Фонтанка», компании Дерипаски получили преференции при госзакупках на год — для этого региональным и муниципальным заказчикам был ограничен список поставщиков.