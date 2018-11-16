Семак: Кокорин очень нужен «Зениту», он один из лидеров команды. Ждем его скорейшего возвращения

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о своем отношении к Александру Кокорину, который был задержан по подозрению в хулиганстве и побоях.

«Мы ждали Сашу Кокорина. Ждали очень долго, надеялись, потому что это было бы серьезное усиление для нас. К сожалению, все в жизни бывает. Я продолжаю верить, что мы дождемся его возвращения. Ждем, что Саша продолжит делать то, что любит. Это игрок, который очень нужен, он один из лидеров команды. Для нас очень важно его скорейшее возвращение», – цитирует Семака 16 ноября официальный сайт «Зенита».