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Общество
16.11.2018 12:25
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КС отказывается считать противников соглашения о границе с Чечней участниками процесса по этому делу

В пресс-службе Конституционного суда России не подтверждают информацию о допуске представителей Всемирного конгресса ингушского народа к участию в рассмотрении запроса главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о земельном споре с Чечней. Участниками процесса они не являются, «но, возможно, им дадут слово именно как "приглашенным" участникам», пояснили «Фонтанке» 16 ноября в КС.

Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что КС допустил противников новой границы до участия в деле. «Также он допустил и группу депутатов Народного собрания Ингушетии», – уточнил член президентского Совета по правам человека.

Будет ли представлять свой запрос о проверке соглашения о новой границе с Чечнёй лично глава Ингушетии Енус-Бек Евкуров, в КС уточнить не смогли. «Запрос был подписан им лично, но совсем не обязательно, что представлять его интересы будет он сам, это можно сделать по соответствующей доверенности», – уточнили «Фонтанке» в Конституционном суде.

В минувшую среду Всемирный конгресс ингушского народа попросил КС допустить его до рассмотрения запроса главы Ингушетии по земельному спору с Чечней. Интересы противников новой границы представляет адвокат Рамиль Ахметгалиев. Открытое заседание назначено на 27 ноября. Судья-докладчик — заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин. 

Обращение Евкурова в КС поступило 8 ноября после того, как 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение о границе не соответствующим главному закону республики. Глава Ингушетии отказался признавать это решение.

Решать спор не на митингах, а в судах противникам новой границы с Чечнёй ранее порекомендовали в Кремле. В суд оппозиционеров отправил лично глава управления внутренней политики администрации президента России Андрей Ярин.

На этом фоне противники соглашения сообщают о давлении региональных властей. В частности, глава Европейской ассоциации ингушей Ибрагим Льянов заявлял «Фонтанке» о похищениях своих родственников и угрозах со стороны силовиков Ингушетии. Накануне Роскомнадзор признал, что перебои с работой Интернета в Ингушетии во время уличного протеста были связаны с требованиями силовиков.

Противоречия республиканских властей и оппозиционно настроенных жителей региона обострились после подписания в конце сентября Евкуровым и главой Чечни Кадыровым соглашения о новой границе, по которому от Ингушетии отчуждается несколько десятков тысяч гектаров территории. После утверждения документа ингушским парламентом противники решения не покидали центр Магаса две недели.

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