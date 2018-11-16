У кладбища на юге Петербурга нашли склад паленого алкоголя

Склад контрафактного алкоголя нашли возле кладбища в Кировском районе Петербурга.

Как рассказала 16 ноября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в промзону экономическая полиция пришла в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются двое 47-летних местных жителей. В арендованном помещении злоумышленники устроили склад спиртного с поддельными марками.

«В ходе обыска из незаконного оборота изъято более 125 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, а также этикетки, пустая тара, пробки и поддельные акцизные марки», – отметила глава пресс-службы.

250 л фальсификата успели разойтись по восьми розничным точкам Северной столицы. Эти бутылки изъяли.

При этом оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Возможно, новые факты увеличат масштаб открывшегося незаконного бизнеса.

Отметим, что единственное в Кировском районе города кладбище — Красненькое, что в Автово.