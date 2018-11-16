База знаний EFPP.RU: Секреты управления компаниями

Ежегодный фестиваль перспективных проектов

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.

Дух и атмосфера подготовки лидеров проектов к Ежегодному фестивалю перспективных проектов говорят сами за себя – значительная часть представляемых на Выставке проектов касается темы производственного процесса.

При встречах, контактах, обсуждениях, обучении, реализации проекта – все пронизано вопросами производства продукции, организации труда, поставки материалов, сбыта продукции. Спектр познавательного интереса лидеров проектов крайне широк, от конкретного производственного цикла какого-либо изделия до лидеров продаж книгоиздания по производственной тематике.

На фестивале будет представлена книга Джеффри Лайке в формате саммари – краткий обзор ключевых идей.

В книге Джеффри Лайкер «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира» описана история возникновения, развития компании Toyota и ее процветания, основанные на 14 принципах, а также механика внедрения и применения системы бережливого производства практически в любой компании мира.

Почему стоит прочитать эту книгу?

Пример Toyota вдохновляет и подталкивает на путь к личным достижениям.

Издание основано на 20-летнем опыте наблюдения и изучения философии компании, таким образом включая в себя "улучшенную" и наиболее эффективную формулу успеха.

Развенчание мифов о невозможности применения иностранного опыта на российском рынке.

Секреты долгосрочного успеха, содержащие в основе не новомодные течения менеджмента, а неустаревающую классику управления.

Саммари представляет из себя экскурс, выжимку ключевых идей. Это позволяет всем начинающим и действующим предпринимателям значительно сократить время, и за 13 минут найти для себя ключ на ответ по тематике, проблеме или вопросу успешного развития бизнеса и управления им.