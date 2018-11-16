На Юрия Гагарина дырявая труба охладила батареи в восьми домах. Прорыв заблокировал единственный выезд из двора

Похолодание в квартирах ощутили некоторые жители Московского района Петербурга с утра 16 ноября. «Отключили отопление, из кранов вода идет еле теплая», — пожаловались «Фонтанке» горожане.

Кипяток пробил проезжую часть у шестого корпуса 14-го дома по проспекту Юрия Гагарина. Это единственный выезд из двора. «Не проехать в случае чего ни скорой, ни пожарной. Была альтернативная дорога с выездом на проспект Космонавтов — и то перекрыли, сделали пешеходную дорожку, закатав асфальт и поставив ограждение. Наверное, только когда что-нибудь случится, одумаются и сделают нормальную альтернативную дорогу», — написали автолюбители.

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», течь дала труба диаметром 125 мм. Ремонтные работы у шестого корпуса 14-го дома начались в семь утра. В зоне аварии оказалось 8 жилых домов. Отопление в квартиры поступает по пониженным параметрам, горячая вода — в штатном режиме, заверили в компании. Ремонт планируется завершить к 15.00.