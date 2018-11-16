СМИ: Северная Корея провела испытания нового «неустановленного тактического оружия»

В Северной Корее прошли испытания нового «высокотехнологичного оружия». Об этом 16 ноября пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Центральное телевидение КНДР сообщило о том, что лидер страны Ким Чен Ын посетил полигон в национальном институте обороны, где и проходили испытания. Речь идет о «неустановленном тактическом оружии», уточняет Yonhap. Его разработка якобы началась еще при отце Ким Чен Ына.

«Современное оружие, которое уже давно разрабатывалось под динамичным руководством нашей партии, сможет полностью защитить нашу территорию и значительно усилить боевую мощь нашей народной армии», – говорится в сообщении центрального телевидения КНДР.

Тестирование нового оружия было успешным, сообщили северокорейские СМИ. Никаких подробностей о том, что это за оружие, не приводится.

Это первые крупные и публичные испытания тактического оружия, которые проводятся в КНДР с ноября 2017 года — тогда Ким Чен Ын посетил запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре после встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера стороны подписали документ о денуклеаризации КНДР в ответ на предоставление гарантий безопасности от США. Однако уже спустя месяц после этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Северная Корея продолжает разработку баллистических ракет.