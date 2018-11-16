Российские хоккеисты выиграли молодежную суперсерию с канадцами впервые за четыре года

Сборная России до 20 лет по хоккею выиграла заключительный матч ежегодной молодежной Суперсерии в Канаде. Благодаря этому успеху Россия выиграла у канадских ровесников серию впервые за четыре года.

Шесть матчей прошли в период с 5 по 15 ноября в Канаде. Соперниками россиян стали сборные трех сильнейших молодежных лиг Канады – WHL, OHL и QMJHL.

Результаты матчей:

5 ноября. Камлупс (Британская Колумбия). Россия U20 – WHL 2:1;

6 ноября. Ванкувер (Британская Колумбия). Россия U20 – WHL 3:1;

8 ноября. Сарния (Онтарио). Россия U20 – OHL 1:3;

12 ноября. Ошава (Онтарио). Россия U20 – OHL 4:0;

13 ноября. Шербрук (Квебек). Россия – QMJHL 5:1;

15 ноября. Драммондвилл (Квебек). Россия – QMJHL 3:2 в овертайме.

Таким образом, Россия выиграла в серии со счетом 4:2. Отметим, что в составе россиян четыре игрока из Петербурга: защитники Вениамин Баранов («Динамо», Санкт-Петербург), Евгений Калабушкин («СКА-Нева») и нападающие Артем Николаев, Владислав Цицюра (оба «СКА-Нева»).

В последний раз Россия выигрывала в Суперсерии U20 в 2014 году. Молодежная суперсерия проводится в Канаде с 2003 года. Всего россияне побеждали в общем зачете четыре раза: в 2010, 2012, 2014 и 2018 годах.