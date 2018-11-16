ОПГ из сортировщиков «Почты России» опустошала посылки с телефонами

В одном из сортировочных центров почтовой службы в Татарстане группировка вскрыла почти 350 международных отправлений с гаджетами.

Четырех работников татарского сортировочного центра и двух их подельников задержали с поличным сотрудники службы безопасности «Почты России» при поддержке региональных ФСБ и МВД. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба госкорпорации.

За время своей работы подозреваемым удалось вскрыть несколько сотен международных отправлений, украв, в том числе, мобильные телефоны на сумму до 1,5 миллиона рублей. Также были проведены обыски в квартирах злоумышленников и местах хранения и сбыта гаджетов, которые так и не дошли до адресатов.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Предприимчивые сортировщики и их подельники могут провести за решеткой до 10 лет, а также, возможно, им придется выплатить штраф до одного миллиона рублей.

«Служба безопасности «Почты России» продолжает реализацию комплексной программы по пресечению противоправных действий среди сотрудников. Установлен строгий контроль за всеми этапами пересылки почтовых отправлений. Наша основная задача – искоренить саму возможность совершения преступлений на почтовых объектах», – так этот случай прокомментировал заместитель генерального директора по корпоративной безопасности «Почты России» Леонид Грачков.

Напомним, что это не первый раз, когда отправления для клиентов российской почты по разным причинам не доходят до адресатов. Так, один из последних случаев произошел в октябре. Тогда из фуры под Новгородом украли петербургские посылки.