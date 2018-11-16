Власти Москвы опровергли информацию о возможной утечке персональных данных клиентов МФЦ. В неосторожности упрекнули самих граждан

Руководство многофункциональных центров госуслуг Москвы «Мои документы» опровергло информацию о доступе к копиям паспортов клиентов через компьютеры общего пользования, появившуюся в СМИ 16 ноября.

В сообщении на сайте учреждения указано, что компьютеры не подключены к Интернету, сотрудники раз в день очищают рабочий стол и корзину от документов.

«Некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования», — отметили в МФЦ.

Ранее «Коммерсант» выяснил, что на компьютерах общего доступа можно найти копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Посетители самостоятельно не удалили файлы с ПК, не сделали этого и сотрудники МФЦ.