«Обшивку пытались просверлить восемь раз неопытной рукой». Глава РКК «Энергия» рассказал об осмотре дыры на Международной космической станции

В ракетно-космической корпорации «Энергия» не нашли доказательств того, что отверстие в обшивке «Союза» сделали на Земле. Об этом 16 ноября в интервью «Коммерсанту» заявил глава корпорации Сергей Романов.

«Одна комиссия была создана у нас на предприятии [«Энергия»], мы провели анализ всего цикла изготовления бытового отсека, подняли документацию, посмотрели, как проверяется его герметичность в цехах. Проверили цех главной сборки. Но мы так и не нашли подтверждение версии, что отверстие было сделано на Земле. При этом установлено, что изнутри бытового отсека следов нанесения герметика для герметизации нет», – говорит Романов.

По его словам, дыру в обшивке могли сделать уже в космосе. «Отверстие около 3 мм, рядом с ним семь точек следов сверления, то есть обшивку пытались просверлить восемь раз», – рассказал Романов, подчеркнув, что действовали при этом «неопытной рукой».

Гендиректор «Энергии» заявил, что в декабре космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев совершат специальный выход в космос для того, чтобы вскрыть экранно-вакуумную изоляцию, затем вырезать противометеоритную защиту и посмотреть, что находится снаружи бытового отсека в месте сверления. «Выход сложный: зазор между корпусом бытового отсека и противометеоритным экраном — 16 мм. Но методика уже разработана, и космонавты тренировались», – подчеркнул Романов.

Напомним, что об утечке воздуха на «Союзе», пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли, стало известно 30 августа. МКС стала медленно терять воздух, после чего члены экипажа с помощью ультразвукового прибора обнаружили просверленное в корпусе корабля отверстие рядом с ассенизационным устройством. Космонавты сначала заклеили его специальной каптоновой лентой, а затем – герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.