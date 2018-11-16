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Общество
16.11.2018 11:26
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Компания Тимченко реконструирует аэропорт на Соловках за 2,6 млрд рублей

Аэропорт реконструируют на Большом Соловецком острове — самом крупном в архипелаге. Контракт на 2,6 миллиарда рублей будет подписан с компанией «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

Об этом 16 ноября сообщает русская служба Би-би-си.

Работы в воздушной гавани, которая находится в километре от стен Соловецкого монастыря, профинансируют из бюджета Архангельской области. Компания Тимченко была единственной подавшей заявку на конкурс, итоги которого подвели накануне. Подрядчику предстоит построить новое здание аэровокзала (сейчас это трехэтажное деревянное здание) и полностью заменить взлетно-посадочную полосу. При этом длина ВПП останется прежней — полтора километра. Первоначально планировалось увеличить «взлетку» до 177 м, это позволило бы принимать самолеты большей вместимости, но против выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что увеличившийся турпоток отрицательно скажется на жизни затерянного в Белом море архипелага. 

«Раз взлетно-посадочная полоса не будет расширена, можно сказать, что позиция церкви была услышана», – прокоментировал журналистам пресс-секретарь главы РПЦ священник Александр Волков.

Журнал Forbes включает Геннадия Тимченко в число королей российского госзаказа. В рейтинге-2018 приведены данные о подрядах его фирм на 36 млрд рублей. Основными заказчиками стали «Газпром» и Росавтодор. Президент Владимир Путин называет Тимченко своим другом. До сих пор глава «Стройтрансгаза» активно помогал другому крупнейшему северному монастырю России — Валаамскому. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко один из главных жертвователей обителей.

Справка:

С февраля 2018 года Следственный комитет расследует дело о хищениях при реконструции Соловецкого монастыря. По мнению следствия, бюджетные средства похищались при исполнении реставрационной программы объектов культурного наследия. С 2012 года она обошлась бюджету примерно в 6 млрд рублей. У патриарха Кирилла с этими местами связана личная история. Его дед Василий Гундяев был узником Соловков.

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