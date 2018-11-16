«Мы не можем рисковать людьми». Космический корабль «Федерация» не готов к запуску в срок

В ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщили, что предназначенный для доставки на МКС людей и грузов «перспективный корабль» пока не готов к запуску через 4 года. Об этом 16 ноября рассказал гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергей Романов в интервью «Коммерсанту».

«По состоянию корабля на сегодня реально отправить корабль на космодром в 2024 году. Но надо все же очень сильно постараться, чтобы это получилось в 2022 году. Нам необходимо отстроить все процессы, завершить выпуск конструкторской документации, подготовить производство на заводе», – заявил Романов.

По его словам, сотрудники корпорации готовят предложения в Роскосмос о том, какие работы необходимо завершить, чтобы провести пуск корабля в беспилотном режиме через 4 года. Вопрос «Федерации», по словам Романова, был одним из главных на недавней встрече с Дмитрием Рогозиным.

Глава «Энергии» подчеркнул, что проект «Федерации» – перспективный. Корабль содержит 8 экспериментальных установок, которые необходимо собрать и протестировать. «Без экспериментальной отработки ни о каком пилотируемом запуске речи быть не может. Мы не можем рисковать людьми», – заявил гендиректор «Энергии».

При этом Романов уточнил, что в целом ситуация в отрасли плачевная. Так, корпорации придется восстанавливать за свой счет спутники для Египта и Анголы – EgyptSat и AngoSat.