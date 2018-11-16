18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +7
$ 65.99р
74.90р
14:30 16.11.2018
Расширенный поиск

Власть
Публикуется на правах рекламы
16.11.2018 12:36
Печать

«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Транспорт России 2018»

«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Транспорт России 2018»

12-я Международная  выставка «Транспорт России» пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 20 по 22 ноября 2018 года. Холдинг представит проекты по модернизации аэронавигационной системы.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» выступит как системный интегратор, реализующий комплексные проекты по модернизации аэронавигационной системы Российской Федерации.

Посетители выставки в Гостином дворе, посредством мультимедийных инсталляций, смогут увидеть основные проекты холдинга по техническому оснащению и модернизации объектов, осуществляющих деятельность по организации использования воздушного пространства в России.

«Участие Концерна в выставке «Транспорт России» направлено на поддержание имиджа холдинга, как надёжного разработчика и производителя аэронавигационного оборудования, способного решать самые сложные комплексные задачи качественно, на высоком уровне и в кратчайшие сроки», – заявил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

По его словам, представители Концерна готовы предоставить потенциальным заказчикам полную информацию о возможностях холдинга по разработке и производству высокотехнологичной аэронавигационной продукции и реализации проектов в сфере модернизации аэронавигационных систем «под ключ».

На выставке покажут результаты работы в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация ЕС ОрВД РФ на 2009-2020 гг» по созданию и оснащению укрупнённых центров Единой системы организации воздушного движения оборудованием систем наблюдения, навигации, связи и управления.

Будут представлены результаты выполненной работы в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по комплексному техническому переоснащению аэронавигационной системы Республики Крым.

Посетителям расскажут об итогах работы по модернизации транспортной системы городов, принимавших игры Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соэкспонентом стенда Концерна выступит ПАО «НПО «Алмаз», которое представит макеты трассового радиолокатора ТРЛК «Сопка-2», аэродромного радиолокатора АРЛК «ЛИРА-А10», метеорологического радиолокатора
«ДМРЛ-С», радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА ROCS-1, а также натурный образец комплекса средств передачи данных на базе технологии беспроводного широкополосного доступа для модернизации сетей авиационной фиксированной электросвязи Росавиации.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"

Новости компаний
16.11.2018 12:36

«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Транспорт России 2018»

12-я Международная выставка «Транспорт России» пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 20 по 22 ноября 2018 года. Холдинг представит проекты по модернизации аэронавигационной системы.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
16.11.2018 10:36

Сайт «Петербургской Недвижимости» признали лучшим

«Петербургская Недвижимость» второй год подряд занимает первое место в номинации «Лучший сайт агентства недвижимости по продаже новостроек» на престижной отраслевой премии WEB-Realtor.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 19:00

Квартира недели в ГК «Лидер Групп»

Сегодня мы покажем европланировку площадью 41,87 кв.м. – хорошее решение для семьи из двух человек.
Компания Л1
15.11.2018 17:22

ЖК «Маршал» и ЖК «Граф Орлов» аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в «АК Барс» Банке на квартиры в ЖК «Маршал» и строящиеся корпуса ЖК «Граф Орлов».
ГК «Эталон»
15.11.2018 16:18

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще двух банков

Жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А, аккредитован АО «Альфа-Банк» и ПАО «Бинбанк»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 16:09

Аэрофлот завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В аэропорта Шереметьево

В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.
ПАО «Группа ЛСР»
15.11.2018 14:30

Апартаменты в NEOPARK можно приобрести в ипотеку

Комплекс апартаментов бизнес-класса NEOPARK, который «Группа ЛСР» строит в Московском районе Санкт-Петербурга вблизи Пулковского парка, аккредитован сразу несколькими ведущими банками.
Setl Group
15.11.2018 12:47

Setl Group признали самой надежной компанией

«Деловой Петербург» составил Рейтинг строительных компаний-2018. В номинации «Самая надежная компания по версии брокеров» первое место присуждено Setl Group.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
15.11.2018 11:29

«Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов в Хабаровск до трех раз в неделю

В зимнее расписание авиакомпании добавились рейсы по пятницам и воскресеньям.
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
15.11.2018 11:02

Осенний «LENINGRAD»

Осенним утром так приятно гулять по тропинкам живописного парка, вдыхая аромат хвойных деревьев. Смотрите, как много причудливых шишек разбросано под ногами. Осыпавшиеся иголки устилают дорожки мягким ковром, а по деревьям снуют забавные белки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
15.11.2018 11:00

Где найти «Город тысячи чудес»? ТРК «Питер Радуга» удивит покупателей

С 1 декабря по 6 января крупный торгово-развлекательный комплекс на юге Санкт-Петербурга – «Питер Радуга» - превратится в «Город тысячи чудес».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.11.2018 10:36

«Победа» награждена премией за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в рамках 16-го международного форума «Крылья будущего» получила премию за рекордные показатели эксплуатации Boeing 737NG, учрежденную компанией-производителем Boeing.