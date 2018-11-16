«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Транспорт России 2018»

12-я Международная выставка «Транспорт России» пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 20 по 22 ноября 2018 года. Холдинг представит проекты по модернизации аэронавигационной системы.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» выступит как системный интегратор, реализующий комплексные проекты по модернизации аэронавигационной системы Российской Федерации.

Посетители выставки в Гостином дворе, посредством мультимедийных инсталляций, смогут увидеть основные проекты холдинга по техническому оснащению и модернизации объектов, осуществляющих деятельность по организации использования воздушного пространства в России.

«Участие Концерна в выставке «Транспорт России» направлено на поддержание имиджа холдинга, как надёжного разработчика и производителя аэронавигационного оборудования, способного решать самые сложные комплексные задачи качественно, на высоком уровне и в кратчайшие сроки», – заявил заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

По его словам, представители Концерна готовы предоставить потенциальным заказчикам полную информацию о возможностях холдинга по разработке и производству высокотехнологичной аэронавигационной продукции и реализации проектов в сфере модернизации аэронавигационных систем «под ключ».

На выставке покажут результаты работы в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация ЕС ОрВД РФ на 2009-2020 гг» по созданию и оснащению укрупнённых центров Единой системы организации воздушного движения оборудованием систем наблюдения, навигации, связи и управления.

Будут представлены результаты выполненной работы в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по комплексному техническому переоснащению аэронавигационной системы Республики Крым.

Посетителям расскажут об итогах работы по модернизации транспортной системы городов, принимавших игры Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соэкспонентом стенда Концерна выступит ПАО «НПО «Алмаз», которое представит макеты трассового радиолокатора ТРЛК «Сопка-2», аэродромного радиолокатора АРЛК «ЛИРА-А10», метеорологического радиолокатора

«ДМРЛ-С», радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА ROCS-1, а также натурный образец комплекса средств передачи данных на базе технологии беспроводного широкополосного доступа для модернизации сетей авиационной фиксированной электросвязи Росавиации.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"