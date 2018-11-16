«Пока будем перематывать ботинки скотчем, но без лыж совсем никак». Кандидату на Сурдлимпиаду необходим новый инвентарь

Петербургскому слабослышащему горнолыжнику Александру Яковлеву необходим новый инвентарь для подготовки к участию в Сурдлимпиаде-2019. Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать юного перспективного спортсмена.

В настоящий момент 19-летний Александр Яковлев является одним из основных кандидатов на участие в зимней Сурдлимпиаде 2019 года (Олимпиада среди глухих).

Сейчас молодой человек активно тренируется. Но во время последних тренировочных мероприятий лыжи и ботинки спортсмена окончательно пришли в негодность: из лыж был вырван кант (металлическое обрамление скользящей поверхности лыжи), а у ботинок оторвалось сразу несколько клипс.

Как правило, профессиональные горнолыжники меняют инвентарь раз в год или два. В то же время инвентарю Александра, который в последний раз Фонд приобрел при поддержке неравнодушных людей перед первой в жизни Алика Сурдлимпиадой 2015 года, уже 4 года.

Стоимость необходимых новых горных лыж и ботинок – 62 000 рублей.

«Пока будем перематывать ботинки скотчем, – говорит тренер Сурдлимпийской горнолыжной команды Петербурга Дмитрий Александров. – Но вот без лыж совсем никак».

«Спорт учит терпению, помогает решать трудные задачи на пути к цели», – в свою очередь говорит Александр.

С решением трудных задач он справляется на «отлично». Так, 2015 год стал для спортсмена максимально плодотворным: на чемпионате России он взял три золота, на первенстве – два серебра и одну бронзу. А еще в 2015-м Саша, лишь недавно отпраздновавший 16-летие, стал самым юным горнолыжником, сражавшимся на зимних Сурдлимпийских играх. К слову, показал отличные результаты, став лучшим из наших спортсменов, заняв 10-е место в дисциплине "суперкомбинация" и 12-е – в слаломе.

Вот уже практически сто лет Сурдлимпийские игры собирают лучших слабослышащих или абсолютно лишенных слуха спортсменов со всего мира. Следующая зимняя Сурдлимпиада и чемпионат России среди глухих пройдут в 2019 году. Сурдлимпиада состоится в Италии. Александр не планирует учить итальянский язык жестов, но зато планирует побеждать.

Пожалуй, нет такого вида спорта, который можно было бы назвать безопасным. Но есть безопасные условия, которые мы можем создать. Семья Александра и БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» просят вас помочь спортсмену объехать препятствие, которое нарисовалось сейчас на его жизненной трассе.

Помочь Александру можно ЗДЕСЬ, а также связавшись с сотрудниками БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: тел. (812)983 72 21, e-mail: info@fondopora.ru