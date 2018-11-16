Прокуратура остановила успех подставной петербургской компании. Бизнес помог приехать в Россию двум сотням мигрантов из Вьетнама и Алжира

Поток незаконных мигрантов зафиксировала и облекла в уголовное дело прокуратура Санкт-Петербурга. Документы иностранцам оформляли вполне официально, но приглашала их на работу в Россию несуществующая фирма.

Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры 16 ноября, от имени компании «Успех» было подано 174 ходатайства на получение приглашения для граждан Вьетнама и Алжира. Иностранцам оформили визы, они благополучно въехали на территорию России.

Но в результате проверки выяснилось, что юридическое лицо «Успех» ликвидировано в 2016 году, организация не ведёт предпринимательскую деятельность с 2015 года. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

«Прокуратура направила поручение в правоохранительные органы для аннулирования виз и закрытия въезда на территорию России этим иностранным гражданам», — отметили в надзорном ведомстве.

Судя по базе данных СПАРК, в России существуют сотни ООО под названием «Успех».