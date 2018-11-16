Сайт «Петербургской Недвижимости» признали лучшим

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» второй год подряд занимает первое место в номинации «Лучший сайт агентства недвижимости по продаже новостроек» на престижной отраслевой премии WEB-Realtor.

В личном кабинете на сайте «Петербургской Недвижимости» можно пройти основные этапы покупки: от выбора квартиры на основе самообучающегося интеллектуального поиска до бронирования выбранного варианта и внесения залога. Представлен широкий спектр предложений: более чем 250 000 вариантов в 150 жилых комплексах. Для быстрого ответа на запросы пользователей создана собственная платформа чатов и чат-ботов. Сайт адаптирован к удобному просмотру на мобильных устройствах.

За последний год на ресурсе появилось несколько полезных нововведений: внедрили алгоритмы, благодаря которым пользователям предлагается более релевантная информация по районам, жилым комплексам и квартирам, добавили возможность сравнения проектов и их преимуществ, разработали блок для региональных пользователей. Пересмотрели и основные функции. Например, было выявлено, что 90% пользователей указывают максимально допустимую стоимость квартиры, в то время как минимальную стоимость прописывают редко. После исключения этого параметра поиск стал более удобным. Комплексный подход к обновлению позволил «Петербургской Недвижимости» увеличить конверсию сайта на 20% за год.

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