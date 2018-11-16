The Washington Post узнал о предъявлении обвинений Ассанжу в США

Соединенные Штаты предъявили обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Какие конкретно обвинения предъявлены, не уточняется.

О новом этапе уголовного преследования 15 ноября написала The Washington Post. По данным газеты, информация о предъявлении обвинения оказалась обнародована ненамеренно: помощник прокурора направил в суд документы, не связанные с Ассанжем. Якобы имя основателя WikiLeaks по ошибке оказалось в направленных в суд материалах. Американский минюст ранее намеревался не сообщать этих сведений до ареста фигуранта.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Минюст предъявит Ассанжу шпионаж.

Напомним, уже шесть лет Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в британской столице. В королевстве он находится под следствием из-за нарушения условий освобождения под залог. Минувшим летом появилась информация, что власти Эквадора могут вынудить Ассанжа покинуть посольство. Основатель WikiLeaks опасается выдачи Соединенным Штатам.