The Washington Post узнал о предъявлении обвинений Ассанжу в США
Соединенные Штаты предъявили обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Какие конкретно обвинения предъявлены, не уточняется.
О новом этапе уголовного преследования 15 ноября написала The Washington Post. По данным газеты, информация о предъявлении обвинения оказалась обнародована ненамеренно: помощник прокурора направил в суд документы, не связанные с Ассанжем. Якобы имя основателя WikiLeaks по ошибке оказалось в направленных в суд материалах. Американский минюст ранее намеревался не сообщать этих сведений до ареста фигуранта.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Минюст предъявит Ассанжу шпионаж.
Напомним, уже шесть лет Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в британской столице. В королевстве он находится под следствием из-за нарушения условий освобождения под залог. Минувшим летом появилась информация, что власти Эквадора могут вынудить Ассанжа покинуть посольство. Основатель WikiLeaks опасается выдачи Соединенным Штатам.
Справка:
Сайт WikiLeaks был открыт в 2006 году. Он прославился публикацией расследований и секретных материалов о коррупции и злоупотреблениях в различных странах мира. Целью некоммерческой организации была объявлена «неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации». В 2010 году сайт опубликовал секретную информацию о действиях США в Ираке, а также пытках в лагере для задержанных в Гуантанамо. Основатель WikiLeaks поселился на территории эквадорского посольства в Лондоне в 2012 году, когда он был объявлен в розыск по обвинению в изнасиловании. Дело было закрыто, но Ассанж не торопился покидать диппредставительство, опасаясь, что его все равно выдадут Швеции, а затем США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке. На его содержание эквадорцы потратили больше пяти миллионов долларов. У Ассанжа есть эквадорский паспорт.