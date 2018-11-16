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Общество
16.11.2018 10:21
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Назвавшая Цеповяза меценатом и фермером глава ОНК вынужденно уволилась. Вокруг неё «началась непонятная травля»

Глава амурской общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова покинула свой пост. Об этом 16 ноября рассказал зампредседателя региональной ОНК Андрей Зенков.

«Ее попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем», — цитирует Зенкова канал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Правозащитник отметил, что полномочия также складывают и другие члены ОНК. Поэтому пока в Амурской области нет наблюдательной комиссии. 

При этом, по словам Зенкова, в отношении Охотниковой «началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна».

Ранее Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек. После чего её увольнения потребовала председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства певица Диана Гурцкая.

Справка:

Около двух недель назад в прессе появились снимки из колонии №3 в Амурской области: на них Цеповяз ест красную икру, крабов, жарит шашлыки. СК усмотрел в такой лояльности сотрудников колонии превышение должностных полномочий.

После скандала Цеповяза поместили в штрафной изолятор, там он пробыл до 12 ноября. При этом осужденный посчитал компроментирующие его фотографии фальсификацией. Он назвал их происками бывшей жены, с которой сейчас делит имущество. Защитники экс-супруги считают «ерундой» версию о ее заинтересованности в публикации фото.

Цеповяз был сообщником главаря преступной «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская в Краснодарском крае 12 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Глава группировки Сергей Цапок получил пожизненный срок. Позднее он умер в СИЗО от сердечной недостаточности.

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