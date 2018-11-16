Назвавшая Цеповяза меценатом и фермером глава ОНК вынужденно уволилась. Вокруг неё «началась непонятная травля»

Глава амурской общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова покинула свой пост. Об этом 16 ноября рассказал зампредседателя региональной ОНК Андрей Зенков.

«Ее попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем», — цитирует Зенкова канал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Правозащитник отметил, что полномочия также складывают и другие члены ОНК. Поэтому пока в Амурской области нет наблюдательной комиссии.

При этом, по словам Зенкова, в отношении Охотниковой «началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна».

Ранее Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек. После чего её увольнения потребовала председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства певица Диана Гурцкая.