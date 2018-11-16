Японский премьер пообещал Путину, что на переданных Курилах не будет американских баз

Американских военных баз не будет на части южных Курильских островов, если Москва передаст их Токио. В этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил президента РФ Владимира Путина. Ранее генсек Совбеза страны говорил об обратном.

О переговорах высокопоставленных чиновников двух стран 16 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Asahi. Речь идет об островах Хабомаи и Шикотан. Возможность их передачи после заключения мирного договора СССР рассматривал в Совместной советско-японской декларации 1956 года.

При этом два года назад, в 2016-м, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти при встрече с российским коллегой Николаем Патрушевым не исключил появления американских баз на островах после передачи. Тогда это сильно осложнило проводившиеся переговоры. После этого в Токио поменяли позицию. По сведениям Asahi, теперь МИД страны готовит консультации с Вашингтоном.