Ремонт эскалатора ограничит вход на «Ломоносовскую» в утренний час пик

Ремонтные работы внесут коррективы в график станции зелёной ветки петербургского метро. С 19 ноября в утренние часы вход на «Ломоносовскую» станет более труднодоступным.

Как рассказали в пресс-службе подземки, до 1 февраля 2019 года на станции планируется капитальный ремонт эскалатора. В этот период с 7.50 до 9.00 по рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен.

Ранее стало известно, что в 2019 году метрополитен планирует начать реконструкцию станции «Технологический институт-1», в 2020 году – «Площадь Восстания-2», а в 2021 году – «Площадь Ленина».