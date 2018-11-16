Облил спиртом и поджег. Изувечивший сверстницу семиклассник хотел перемен в жизни

В Петербурге за поджог девочки-подростка задержан семиклассник. Он привел компанию в квартиру покойной бабушки и устроил спиртовую вечеринку с жертвоприношением.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, накануне полицейские Калининского района задержали пятнадцатилетнего ученика местной школы. Он значится главным подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье 111 УК – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В ночь на 15 ноября семиклассник, имея ключ от оставшейся после смерти бабушки однокомнатной квартиры на проспекте Науки, 16/1, привел компанию. Всего четыре человека – два подростка, в том числе хозяин, и две школьницы. По версии следствия, семиклассник сконструировал подобие жертвенника – на диван поставил стул, и на него была посажена 14-летняя гостья. Подозреваемый облил ее спиртом и поджег. После пожара в квартире он сбежал, а другие подростки довели несчастную до станции скорой неотложной помощи на улице Софьи Ковалевской. Первой пострадавшую осмотрел фельдшер. На вопрос о том, кто причинил повреждения, она назвала имя и фамилию семиклассника.

Госпитализировали школьницу в детскую больницу на Авангардной улице с ожогами второй степени 30 процентов различных частей тела.

Подростка задержали на двое суток в качестве подозреваемого. Вероятно, следствие обратится в суд с просьбой арестовать его.

Страница школьника, имя и фамилию которого на станции неотложной помощи назвала потерпевшая, полна алкоголя и безнадеги. «Я уже устал. Устал ждать чего-то хорошего. Ничего не меняется», – написал он за несколько дней до поджога.

Судя по статусу страницы, ему разбили сердце.