В Петербурге задержали охотников за деньгами пенсионеров. Преступная парочка заработала на сострадании доллары

Подозреваемых в телефонном мошенничестве задержали сотрудники полиции в Красногвардейском районе Петербурга. После визита к пожилой горожанке прошло всего три дня, деньги, выпрошенные на мнимую операцию, ещё не успели исчезнуть.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, по подозрению в телефонном мошенничестве полиция задержала 38-летнюю петербурженку и 31-летнего приезжего. Как полагает следствие, дама вечером 13 ноября позвонила домой 91-летней местной жительнице, представилась её внучкой и разыграла представление о смертельной болезни и спасительной операции. Пенсионерка расчувствовалась и дала согласие на оплату медицинской помощи. Через некоторое время у неё в дверях появился мужчина, он забрал 140 тысяч рублей и тысячу долларов. Выйдя из парадной на улицу, гонец сел в «Форд Фокус». В машине его уже поджидала напарница, чей голос ранее звучал в трубке.

Суд отправил подставную внучку под домашний арест. По информации «Фонтанки», женщина воспитывает годовалую дочь. Второй подозреваемый заключен под стражу. Похищенная сумма (в общей сложности более 200 тысяч рублей в рублевом эквиваленте) изъята. Полиция устанавливает причастность дуэта к другим эпизодам. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».