В Кувейте запретили роман Достоевского. Цензуру не прошли «Братья Карамазовы»

Роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы» запретили в Кувейте. Власти внесли в список запрещенной литературы почти 1000 книг, пишет 16 ноября The Guardian.

Как отмечает газета, в список попали 948 книг, которые должны были включить в программу книжного фестиваля, но они не прошли цензуру.

The Guardian уточняет, что за последние пять лет министерство информации Кувейта занесло в черный список 4000 книг, в том числе «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса.

Власти действуют в соответствии с принятым в 2006 году законом, в котором прописаны наказания в отношении издательств. Под нарушение закона попадает оскорбление ислама или судебной системы Кувейта, а также угроза национальной безопасности, «подстрекательство к беспорядкам» и совершение «аморальных» действий.