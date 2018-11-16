В Тихвине младенец обварился «Дошираком»

Девочка, которой нет и двух лет, госпитализирована с ожогами в Ленинградской области. Повреждения ребенок получил на собственной кухне.

Как стало известно «Фонтанке», в восьмом часу вечера 15 ноября в Тихвинскую районную больницу доставили девочку 2017 года рождения. Медики диагностировали у ребенка термический ожог туловища и конечностей, о чем сообщили в правоохранительные органы. Сотрудникам полиции родители рассказали, что дочь опрокинула на себя только что заваренный «Доширак».

Семья считается благополучной, на учете не состоит. При этом, по данным нашего издания, в 2009 году 30-летний отец семейства осуждался на два года лишения свободы за самовольное оставление части.

Состояние пострадавшей девочки оценивается как средней тяжести.