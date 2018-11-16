Правительство расширило программу льготных авиаперевозок по России. Субсидировать перелёты будут круглый год

Правительство расширило субсидии на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока и россиян из других регионов. Постановление опубликовано на сайте правительства 16 ноября.

Согласно подготовленному Минтрансом документу, власти будут субсидировать авиаперевозки круглый год. Раньше это происходило только с марта по декабрь. Также расширен социальных категорий граждан, подпадающих под действие субсидий — теперь ими смогут воспользоваться многодетные семьи.

Перечень субсидируемых маршрутов авиаперелетов вырос с 73 до 152, максимальная протяженность субсидируемых маршрутов увеличилась до 3 тысяч километров в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах и до 1,5 тысяч километров в остальных.

В октябре Росавиация анонсировала увеличение срока действия программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток.