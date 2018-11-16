На общедоступных компьютерах в МФЦ нашли копии паспортов россиян. Документы оказались доступны всем желающим

В многофункциональных центрах (МФЦ) хранится множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий через компьютер общего доступа. Об этом 16 ноября пишет «Коммерсантъ».

Компьютер общего доступа, подключенный к сканеру, есть в каждом МФЦ. Им может воспользоваться любой посетитель для, например, загрузки копий документов на портал госуслуг. Издание выяснило, что на компьютерах общего доступа можно найти копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Выяснилось, что посетители самостоятельно не удалили файлы с компьютера, не сделали этого и сотрудники МФЦ.

В Минэкономики «Коммерсанту» сообщили, что существуют методические рекомендации ведомства о деятельности МФЦ, в которых в числе прочего определены и требования к информационной безопасности. В Роскомнадзоре газете сказали, что, по закону «О персональных данных», в этом случае МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности, то есть доступ к персональным данным только с согласия гражданина.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы в ответ на запрос газеты сообщили, что такие компьютеры в МФЦ не имеют полного доступа к интернету, а сотрудники согласно внутренним правилам должны удалять данные раз в день.