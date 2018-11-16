Трубопровод на Зины Портновой починили, но батареи теплеть ещё не начали

Теплоэнергетики с опережением графика закончили ремонт проблемного трубопровода, питающего больше двухсот домов в Кировском районе Петербурга.

Как сообщили "Фонтанке" в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", к половине восьмого вечера 15 ноября поврежденный участок 500-миллиметровой трубы на улице Зины Портновой, 34, заменили. Вместе с ним поменяли 5 метров трубопровода. Сейчас систему теплоснабжения заполнили горячей водой и начинают уведомляют управляющие компании.

Температура в квартирах повысится после того, как УК переключат задвижки на внутридомовых системах. По словам читателей, пока батареи не нагрелись.

Ремонтные работы на участке начали утром в четверг и планировали закончить к шести утра пятницы. 202 дома предупреждали о возможном отключении тепла. Так, мёрзнуть пришлось рядом с метро "Ленинский проспект" и на проспекте Народного Ополчения. Жители говорят, что вместе с отоплением пропала и горячая вода.